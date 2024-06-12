Які вживані авто краще купувати – із США чи Кореї?

У 2019 році вітчизняні покупці придбали понад 400 тисяч американських автомобілів, і щороку ця цифра збільшується в рази. Сьогодні водій може замовити авто з Кореї та США до Харкова, Києва, Одеси, Львова чи будь-якого іншого населеного пункту України. Не кожен може купити новий транспортний засіб у дилерському салоні. Тому придбання вживаних американських або корейських авто – слушна пропозиція для тих, хто бажає отримати автомобіль у відмінному технічному стані за доступною вартістю.

Чому варто придбати автомобіль із США?

Вживані транспортні засоби із США мають значний попит у нашій країні. Статистика за 2023 рік свідчить, що наші співвітчизники найбільше купували в США моделі таких марок:

Volkswagen;

Ford;

Toyota;

Opel;

Mercedes-Benz.

Причина високого попиту – вигідна вартість. Ціна автомобіля з невеликими пошкодженнями на американському ринку значно нижча за вартість такого ж автомобіля без пошкоджень. Тому українці купують майже нову чи якісно відремонтовану машину за невеликі гроші. Вартість доставлення в Україну в цьому випадку не грає істотної ролі. Розмитнення безпосередньо залежить від ціни автомобіля, а вона, як відомо, невисока.

Особливості корейських автомобілів

Південна Корея є однією з найрозвиненіших автомобільних країн світу. Тамтешні автомобільні бренди популярні в усьому світі завдяки якості машин, надійності та впровадженні інновацій. Увагу покупців найбільше привертають марки Hyundai, Kia та Genesis.

Успіх корейського автопрому полягає в активній державній підтримці виробників. Уряд заохочує випуск електричних і гібридних автомобілів. До країни залучаються іноземні інвестиції. Ще одним чинником успіху є розвинена мережа постачальників і виробників. Багато компонентів і деталей для корейських авто виготовляються на місці. Це відчутно знижує витрати.

Hyundai Motor Group є найбільшим виробником автомобілів у Південній Кореї. Разом з дочірньою компанією Kia Motors він виготовляє популярні моделі:

Santa Fe;

Tuckson;

Genesis;

Porter;

Grand Starex та інші.

З-поміж моделей Kia в Україні популярні Sportage та Sorrento. Можна замовити з Кореї BMW 3 Series, 5 Series та X5, Mercedes-Benz C-Class та E-Class, Audi A3, Q5, Q7. Тим, хто шукає універсальний автомобіль, варто звернути увагу на Hyundai Santa Fe. Це позашляховик преміумкласу, який поєднує в собі переваги седана та мінівена. Машина оснащена відкидним заднім рядом сидінь, що звільняє місце для більшого простору в багажнику. Для зручного завантаження та розвантаження передбачено великий багажний відсік.

Послуги компанії Bex Auto – придбання авто «під ключ»

Щоб замовити автівку, українському покупцю потрібно зробити багато дій. Перш за все – викупити з аукціону транспортний засіб. Тоді доставити його в Україну, розмитнити, за потреби відремонтувати тощо. Ці завдання забирають багато сил і часу. Аби придбання моделі пройшло успішно та без надмірних зусиль, варто звернутися до Bex Auto. Менеджери допомагають придбати машини чи вибрати транспорт із Кореї. Надаються такі послуги:

Підбір авто на аукціоні відповідно до вимог і побажань замовника.

Перевірка технічного стану машини.

Участь у торгах і викуп моделі.

Доставлення в Україну, розмитнення, оформлення документів.

Ремонт автомобіля за потреби.



Описаний процес триває приблизно 2-3 місяці. Якщо ви не маєте змоги чи бажання чекати, можете переглянути авто з США в наявності в каталозі компанії.