Чи чекати українцям аномальної спеки влітку 2024

Подекуди людям обіцяють справжню спеку.

Первая Лента розповідає, якою саме може бути погода в Європі та Україні.

Яке літо обіцяють європейцям

Згідно з інформацією метеорологів, Європа — континент із найшвидшим нагріванням у світі. Минулого року велика частина південної Європи пережила тривалі періоди надзвичайної спеки з температурами, які місцями сягали майже 48-градусної спеки.

Літо 2024 року не стане для європейців проходнішим, тому деякі міста в очікуванні туристів та проводять підготовку до майбутніх викликів.

Популярністю серед подорожуючих під час літніх канікул традиційно користуються Греція, Італія, Хорватія та Франція. Час від часу навіть створювалась окрема посада — головний спеціаліст із «теплопостачання», задача якого розробити протоколи, які зроблять життя місцевих мешканців і туристів більш комфортним на тлі високих температур.

Експерти рекомендують також користуватися спеціалізованим додатком EXTREMA Global, котрі призначені для захисту від екстремальних температур.

Додаток дає змогу оцінити ризики для здоров’я на тлі спеки в реальному часі, дає поради щодо найближчих «прохолодних» локацій і допомагає скласти цікавий і безпечний туристичний маршрут.

Тим мандрівникам, які надають перевагу більш прохолодному клімату, рекомендується відвідувати Норвегію, Словенію, Швейцарію, Швецію або ж Фінляндію.

До чого готуватись українцям

Згідно з інформацією кандидата географічних наук, завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інститут ДСНС та НАН України Віри Балабух, погода в Україні цього літа буде з сюрпризами.

Вона зазначає, що спека влітку 2024 року неминуча, проте без температурних рекордів, однак воно буде досить теплим.

Це зумовлено низкою чинників, серед яких вона відзначає циркуляцію атмосфери впродовж тривалого періоду на тлі стану океанів.

Також вона додала, що температурні показники можуть залежати від сонячної активності.

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