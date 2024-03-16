Як можна потрапити до ЗСУ: в Міноборони презентували нові правила рекрутингу

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на ТехноФан.

Тепер, щоб потрапити до бажаного підрозділу, українцю потрібно буде:

вибрати посаду та військову частину;

Пройти співбесіду та комунікації з військовою частиною;

оформитись у ТЦК СП;

пройти ВЛК.

отримати направлення для проходження військової служби.

Як працюватимуть нові правила у ЗСУ

На перший погляд немає нічого складного, але давайте обговоримо кожен етап докладніше.

По-перше, зосередьтесь на виборі посади та військової частини, в якій ви хочете проходити службу. Це можна зробити у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах, сайтах військових частин, вакансії навіть можна знайти на ОЛХ та Work.ua.

Далі потрібно пройти співбесіду з представниками військової частини. Фактично вона нічим не відрізняється від співбесіди з роботодавцем. Потім вам необхідно буде пройти фізичне та психологічне тестування, після чого формується рекомендаційний лист. У ньому буде вказано, чи входить військова частина до переліку пріоритетного комплектування.

У разі наявності військової частини у списках пріоритетного комплектування, рекомендаційний лист стає обов’язковим до врахування при подальшому оформленні людини.

Про наявність військової частини у списку пріоритетного комплектування можна дізнатись у центрах рекрутингу, рекрутерів та ТЦК СП. Кандидат (як по мобілізації, так і на контракт) має прийти до ТЦК і СП для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи.

Якщо у ТЦК вирішать, що кандидат не зможе виконувати обов’язки, пов’язані з обраною посадою, то йому запропонують інші посади в цій військовій частині.

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