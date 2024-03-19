Дощі не відступлять, але потеплішає: якою буде погода 20 березня

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко у Facebook.

За словами Діденко, протягом дня, 20 березня, температура повітря в Україні становитиме +5 +9 градусів. У східних областях, в Криму та на Закарпатті буде тепліше +8 +12 градусів. Крім того, на сході опади малоймовірні.

Погода в Києві

В столиці протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. В середині дня розпочнеться дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря вночі становитиме +1 градус, а вдень повітря прогріється до +4 +6 градусів. Вітер північний.

Погода у Львові

У Львові також прогнозується хмарна погода. Вночі очікується дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня опади припиняться. Температура повітря вночі становитиме +3 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6 градусів.

Погода в інших містах України

Дніпро не стане виключення і там теж переважатиме хмарна погода. Вночі дощітиме, а от вранці розпогодиться. Протягом дня опадів більше не прогнозується. Вночі температура повітря становитиме +6 градусів, а вдень прогріється до +8 +11 градусів. Вітер східний.

В Одесі буде хмарно. Вночі, ймовірно, пройдет дощ. Вдень без опадів. Вночі температура коливатиметься в межах +2 +3 градусів, а вдень буде +4 +5 градусів. Вітер північний, північно-західний.

Варто зазначити, що 20 березня зберігається сніголавинна небезпека третього рівня на високогір’ях Закарпатської та Івано-Франківської областей. Можливе сходження лавин.

Раніше повідомлялось, що в Міноборони презентували нові правила рекрутингу.