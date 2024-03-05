В Канаді заявили про можливість відправлення військових інструкторів до України

Однак цих умов «поки що не існує».

Таку заяву зробив глава Міністерства оборони Канади Білл Блер. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Global News.

Він зазначив, що будь-які канадські військові будуть направлені тільки для виконання «не бойових» завдань.

Глава оборонного відомства Канади наголосив, що умови в Україні мають «змінитися», перш ніж канадські війська зможуть повернутися в країну, де вони проводили навчання українських бійців на місці до повномасштабного вторгнення РФ.

«Зараз обставини не дозволяють проводити навчання в Україні, але ми збираємося продовжувати навчання», — заявив Блер.

Варто зазначити, що Канада навчила понад 40 тисяч українських військових у рамках операції «Об’єднувач», яка стартувала у 2015 році після окупації Криму РФ. Однак після початку повномасштабної війни в Україні канадські військові перенесли свої навчальні операції до Великої Британії, Латвії та Польщі.

За словами міністра, була проведена низка обговорень з українською стороною, яка говорить про те, що, коли умови будуть відповідними, канадські інструктори зможуть повернутися.

Залишивши можливість повернення в Україну відкритою, Блер наголосив на тому, що «канадські Збройні сили не можуть відігравати жодної бойової ролі або того, що може бути сприйнято як бойова роль».

Нагадаємо, прем’єр Франції слідом за Макроном заговорив про можливість відправлення військових в Україну.