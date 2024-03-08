Найкращий подарунок на 8 березня — це донат: звернення «Української команди»

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на звернення волонтерок.

Жіноча частина «Української команди» зазначила, що найкращий подарунком на 8 березня буде допомога українським захисникам.

«Друзі, українці, україночки! Нам зазвичай дарують на Свято весни квіти. Але зараз ми хочемо бачити квіти на могилах наших ворогів. Тому найкращий подарунок — це донати! На те, що усім нам сьогодні додає настрою», — йдеться у зверненні волонтерок.

Варто зазначити, що «Українська команда» продовжує збір на дрони, які «летять далеко та несуть багато вбивчих привітань окупантам».

Наразі триває збір на 200 дронів-літаків.

«Кожен літачок здатен знищити до взводу окупантів. Чим менше загарбників на нашій землі — тим яскравіша наша весна. Донатимо! Не зупиняймося», — закликають волонтерки.

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