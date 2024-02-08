Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 під Авдіївкою

Його знищили із використанням ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського в Telegram.

«7 лютого в операційній зоні ОСУВ «Таврія» воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52», — йдеться в повідомленні.

Генерал уточнив, що ворожого «Алігатора» з екіпажем вдалось уразити із ПЗРК, тепер він удобрює ґрунт на Авдіївському напрямку.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські військові вже знищили 325 гелікоптерів окупантів.

Зокрема, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення впевнено наближається до цифри 400 000 (наразі 392 380 окупантів). Окрім вертольота, за останню добу наші бійці також знищили 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Нагадаємо, військовий експерт назвав дві великі загрози у разі захоплення окупантами Куп’янська.