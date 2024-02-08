Общество

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 під Авдіївкою

Бійці ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор» разом із екіпажем.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 29 минут agoОбновлено: 8 февраля, 2024
0 1 минута чтения

Його знищили із використанням ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського в Telegram.

«7 лютого в операційній зоні ОСУВ «Таврія» воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52», — йдеться в повідомленні.

Материалы по теме

Генерал уточнив, що ворожого «Алігатора» з екіпажем вдалось уразити із ПЗРК, тепер він удобрює ґрунт на Авдіївському напрямку.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські військові вже знищили 325 гелікоптерів окупантів.

Зокрема, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 8 лютого, склали 910 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення впевнено наближається до цифри 400 000 (наразі 392 380 окупантів). Окрім вертольота, за останню добу наші бійці також знищили 31 ракету, 14 дронів та 20 ББМ.

Нагадаємо, військовий експерт назвав дві великі загрози у разі захоплення окупантами Купянська.

теги
Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 29 минут agoОбновлено: 8 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

Материалы по теме

Зеленський призначив нового голову Запорізької ОВА: хто ним став

3 дня ago

Російські пропагандисти вигадали новий фейк про Залужного

4 дня ago

Росіяни знову поскаржились на атаку дронів у кількох областях: що відомо

5 дней ago

Коли в Україну прийде довгоочікуване потепління: синоптик здивував прогнозом на лютий

6 дней ago
Back to top button