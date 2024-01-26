В ГУР прокоментували зрив найбільшого з початку війни обміну полоненими

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Юсов не став називати точні цифри військовослужбовців, які повинні були повернутись додому, адже поки обмін не відбувся, цього робити не можна.

«Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний — 50-й, але, на жаль не відбувся», — зазначив представник ГУР.

Щодо списків українських військовополонених, які оприлюднили російські пропагандисти, він зазначив, що інформація вивчається.

В ГУР зауважили, що якщо РФ офіційно захоче опублікувати списки, то повинна це зробити через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими — Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб тощо.

«Наразі це навмисна інформаційно-психологічна робота ворога», — додав Юсов.

Нагадаємо, у Швеції відмовились від переговорів із Орбаном щодо заявки на вступ до НАТО.