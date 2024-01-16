У Воронежі пролунали гучні вибухи: у місті ввели режим НС

Уламки нібито збитого БПЛА пошкодили одну з багатоповерхівок. У місті ввели режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ та російські Telegram-канали.

Як повідомляється, вибухи пролунали в Південно-Західному районі та Шилово. Попередньо після прильоту невідомого боєприпасу постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому спалахнула пожежа. На місце події виїхали екстрені служби.

Місцеві жителі у пабліках пишуть, що від гучних звуків затремтіли вікна в рамах. Усього пролунало від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі.

У оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що російські сили ППО нібито збили п’ять і перехопили три безпілотники над Воронежем. Також ще чотири БПЛА були перехоплені над Бєлгородською областю.

Пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що уламки збитого безпілотника влучили в одну з квартир житлового будинку, ще в кількох будинках вибило скло.

Мер міста Вадим Кстенін вже оголосив, що у Воронежі запроваджено режим надзвичайної ситуації «для оперативності прийняття рішень».

Нагадаємо, у Повітряних силах оцінили, як вплине збиття А-50 на ракетні обстріли України.