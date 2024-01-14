В сети «всплыли» фото Ани Лорак с бойцами ВСУ: россияне в ярости

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на российские СМИ.

Как известно, в 2014 году певица, которая сейчас живет в РФ, посещала госпиталь, где находились украинские военные, и якобы помогала раненым соотечественникам.

Тогда никакого намека на поддержку российских захватчиков она даже не делала.

И вот спустя десять лет в сети «всплыли» архивные фото Лорак и россияне не могли их оставить без внимания.

Под публикацией пропагандистского Telegram-канала «Хуже и не скажеш», где разместили эти снимки, сотни загневанных россиян призывают отменить концерты Лорак и выгнать ее из РФ.

При этом Telegram-канал также пишет о том, что хоть и Лорак не покупает танки и снаряды, она «покупает медицинское оборудование, лекарства на очень большие суммы, заработанные в том числе и на московских концертах, то есть на деньги российского зрителя».

Пропагандисты отмечают, что пришло время певице публично высказать свою позицию, «ведь концерты в России не за горами». Как известно, у Лорак запланированы концерты — 16 февраля в Сочи и 19 апреля в Москве.

Напомним, предательница Украины Оксана Байрак отличилась абсурдными заявлениями.