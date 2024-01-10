Общество

Окупанти вперше завдали удару по Нікополю дронами з камерами нічного бачення

Російські війська вперше обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, використавши безпілотники з камерами нічного бачення.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 4 часа agoОбновлено: 10 января, 2024
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Про це пише Первая Лента з посиланням на дописи очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка та очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Повідомляється, що пізно ввечері окупанти вдарили по Нікополю, застосувавши дрони-камікадзе.

«Вечірня атака БПЛА свідчить про використання росіянами нових дронів з камерами нічного бачення», — розповів Євтушенко.

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Очільник Нікопольської РВА зауважив, що подібні БПЛА вже довгий час використовують росіяни на фронті, але на території району це перший випадок.

«Нікополь зустрів ранок тривогою та попередженням про небезпеку застосування ворогом БПЛА-камікадзе. Сили оборони України виконують бойову роботу. Проте, за можливості краще перебувати в будівлях», — попередив він.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок обстрілу в Нікополі 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач зазнали пошкоджень. На щастя, обійшлось без постраждалих і жертв.

Лисак додав, що вночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення Нікополь перебуває під постійними обстрілами росіян, які атакують місто з іншого берега річки та б’ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нагадаємо, Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальним бізнесменом Гринкевичем.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 4 часа agoОбновлено: 10 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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