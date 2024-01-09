Скандал з Гринкевичем: Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними з бізнесменом

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Віталія Половенка під час прес-конференції на тему «Легка промисловість — за прозорі закупівлі: українському захиснику — українську форму!».

«Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено», — відповів він на питання щодо позиції Міноборони стосовно скандалу навколо Гринкевичів.

Скандал з Гринкевичем

Варто нагадати, що наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який намагався дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, підприємця звинувачують в спробі дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів, щоб слідчі «посприяли» у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Провадження було відкрито через закупівлю одягу та білизни для ЗСУ, під час яких Міноборони зазнало понад 1 млрд грн збитків. Загалом же компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак, багато контрактів не було виконано, частина з них були виконані не в повному обсязі або за завищеними цінами.

Гринкевич отримав підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

30 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень. Наразі підприємець лишається під арештом.

Нагадаємо, в ГУР та ЗСУ відреагували на матеріал західних ЗМІ про відновлення наступу росіян на Харківщині.