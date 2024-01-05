В ГУР та ЗСУ відреагували на матеріал західних ЗМІ про відновлення наступу росіян на Харківщині

В Головному управлінні розвідки та ЗСУ спростували цю інформацію.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Черняка для РБК-Україна і коментар начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо для LIGA.net.

Черняк зазначив, що розвідка не підтверджує дані джерел The Telegraph про підготовку нового наступу росіян. Втім, додав, що певне накопичення сил Росія все ж здійснює.

Це відбувається на Купʼянському напрямку. За словам представника ГУР, це потенційно може свідчити про те, що росіяни планують активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту.

Водночас в розвідці зазначили, що конкретні дати наступу назвати не можна.

Черняк додав, що усі спроби загарбницьких військ реалізувати якісь операції стратегічного чи оперативного рівня досі не мали успіхів.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав матеріал The Telegraph «маячнею». Він вважає, що в публікації немає нічого нового, а журналісти «все перекрутили». Фітьо також зауважив, що у своїй статті The Telegraph посилається «на якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки», а загалом матеріал «не вартий уваги».

Нагадаємо, військовий експерт назвав єдиний перспективний напрямок для наступу ЗСУ.