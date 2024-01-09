Частина Москви без інтернету і ТБ: українські хакери зробили росіянам «сюрприз»

Внаслідок цього частина російської столиці залишилася без інтернету та ТБ.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Посилаючись на власні джерела, видання пише, що йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д.

В результаті, московські користувачі даного провайдеру залишились без інтернету та інтернет-телебачення.

Також хакери вивантажили більше 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії. Посилання було люб’язно викладено для дослідження всіма бажаючими.

Хакери зазначили, що атака на «М9ком», це така собі одна з багатьох «розминок» перед ще більшою роботою, яка буде помстою за «Київстар».

Так, у грудні українські хакери, ймовірно, за підтримки Служби безпеки, помстилися за кібератаку на «Київстар» та знищили IT-інфраструктуру російської компанії «Росводоканал». Підприємство забезпечувало водопостачанням 7 мільйонів споживачів.

Раніше повідомлялось, що «Нова пошта» змінює назву.