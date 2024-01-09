Частина Москви без інтернету і ТБ: українські хакери зробили росіянам «сюрприз»
Українське хакерське угруповання, що ймовірно підтримується СБУ, «поклало» московський інтернет-провайдер «М9ком» й «знесла» його сервери.
Внаслідок цього частина російської столиці залишилася без інтернету та ТБ.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.
Посилаючись на власні джерела, видання пише, що йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д.
В результаті, московські користувачі даного провайдеру залишились без інтернету та інтернет-телебачення.
Також хакери вивантажили більше 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії. Посилання було люб’язно викладено для дослідження всіма бажаючими.
Хакери зазначили, що атака на «М9ком», це така собі одна з багатьох «розминок» перед ще більшою роботою, яка буде помстою за «Київстар».
Так, у грудні українські хакери, ймовірно, за підтримки Служби безпеки, помстилися за кібератаку на «Київстар» та знищили IT-інфраструктуру російської компанії «Росводоканал». Підприємство забезпечувало водопостачанням 7 мільйонів споживачів.
Раніше повідомлялось, що «Нова пошта» змінює назву.