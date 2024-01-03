Окупанти в Луганській області планують організувати катівню для «виховних робіт»

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора в Telegram.

Зазначається, що в колонію потраплятимуть ті солдати, яких не змогли відправити на «м’ясні штурми». Там з новачками проводитимуть «виховні роботи». Раніше ж в цій колонії вербували до підрозділів «Шторм Z».

За словами Лисогора, в Кремлі наказали якогомога швидше звільнити територію колонії.

«В кого є гроші – купує собі волю, як то було при наборі до «вагнерівців». Місцеві жителі вже зараз збентежені погіршенням криміногенної ситуації в населеному пункті й навколо», — розповів очільник Луганської ОВА.

Варто зазначити, що «Шторм-Z» — це підрозділ в армії РФ, куди здебільшого входять в’язні. Їх першими відправляють на штурми позицій українських військових і використовують як «гарматне м’ясо». Загони по 100-150 таких бійців відправляють на найгарячіші ділянки фронту як витратний матеріал.

Нагадаємо, в ООН закликають Росію та Україну до «негайних кроків щодо деескалації» війни.