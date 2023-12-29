Общество

Росіяни у Луганській області планують ставити на «військовий облік» 16-річних підлітків

Протягом трьох місяців у так званій «ЛНР» окупанти хочуть поставити на «військовий облік» 16-річних юнаків.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 декабря, 2023
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис голови Луганської ОВА Артема Лисогора в Telegram.

Як повідомляється, відповідні «комісії» почнуть працювати на захопленій росіянами території Луганської області вже з 10 січня 2024 року.

Окупаційна адміністрація наділила їх широкими «повноваженнями», щоб ті встигли виконати свою роботу до 31 березня — коли у РФ пройдуть вибори президента.

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За словам Лисогора, на військовий облік також ставитимуть старших чоловіків, які з часу окупації не прийшли у військкомати. Їх обліковуватимуть до 31 грудня.

Очільник Луганської ОВА зазначив, що до цієї роботи залучили підприємства, установи та організації з метою отримання необхідних персональних даних чоловіків. Навчальні заклади, зокрема, мають забезпечити термінову явку юнаків до «військкоматів».

Водночас, як повідомляє Лисогор, не в кожному населеному пункті псевдореспубліки є необхідна кількість лікарів вузьких спеціальностей, тому на медичні огляди чоловіків відправлятимуть у сусідні райони. Жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Сватове та Троїцького наказано стати на військовий облік в інших містах.

Нагадаємо, українські захисники відбили втрачені позиції під Авдіївкою.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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