Росіяни у Луганській області планують ставити на «військовий облік» 16-річних підлітків

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис голови Луганської ОВА Артема Лисогора в Telegram.

Як повідомляється, відповідні «комісії» почнуть працювати на захопленій росіянами території Луганської області вже з 10 січня 2024 року.

Окупаційна адміністрація наділила їх широкими «повноваженнями», щоб ті встигли виконати свою роботу до 31 березня — коли у РФ пройдуть вибори президента.

За словам Лисогора, на військовий облік також ставитимуть старших чоловіків, які з часу окупації не прийшли у військкомати. Їх обліковуватимуть до 31 грудня.

Очільник Луганської ОВА зазначив, що до цієї роботи залучили підприємства, установи та організації з метою отримання необхідних персональних даних чоловіків. Навчальні заклади, зокрема, мають забезпечити термінову явку юнаків до «військкоматів».

Водночас, як повідомляє Лисогор, не в кожному населеному пункті псевдореспубліки є необхідна кількість лікарів вузьких спеціальностей, тому на медичні огляди чоловіків відправлятимуть у сусідні райони. Жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Сватове та Троїцького наказано стати на військовий облік в інших містах.

Нагадаємо, українські захисники відбили втрачені позиції під Авдіївкою.