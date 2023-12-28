В Києві затримали підлітків, які готували злочини після перегляду російського серіалу «Слово пацана»

Неповнолітні планували серію злочинів на території столиці після перегляду популярного російського серіалу «Слово пацана».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як відомо, ще на початку грудня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що невідомі побили, а також пограбували його 16-річного сина. Під час проведення розшукових заходів поліція встановила причетних до скоєння злочину осіб.

Начальник Подільського управління поліції Юрій Трембіцький розповів, що встановлена група неповнолітніх юнаків готувала серію злочинів на території Києва. Зловмисники вмовили до співпраці дівчат, які повинні були знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати їх на побачення. Під час пошуку жертв перевага надавалась власникам дорогих ґаджетів. Надалі, компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч.

За такою схемою підлітки пограбували 16-річного хлопця, відібрали телефон й здали гаджет у ломбард. «Виручені» кошти розділили між собою.

За словами Трембіцького, правопорушники зізнались, що на злочинні дії вони надихнулись після перегляду російського серіалу про кримінальне життя підлітків.

Двом юнакам 2006 та 2007 років народження повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений за попередньою змовою групою осіб та під час воєнного стану. Їм загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Росії продовжують лякати Фінляндію через її вступ до НАТО.