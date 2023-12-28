«Они первыми пострадают»: в России продолжают угрожать Финляндии из-за вступления в НАТО
В Кремле не прекращают пугать Финляндию, которая не так давно присоединилась к Североатлантическому альянсу.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что в случае возникновения конфронтации с НАТО, эта страна пострадает первой.
Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на российские СМИ.
Свои устрашающие заявления высокопоставленный российский дипломат объяснил тем, что Финляндия расположена рядом с РФ.
Отмечается, что в беседе с российским пропагандистским изданием «РИА Новости» Ульянов высказался о том, что получение в этом году членства в НАТО изменило отношения между Хельсинки и Москвой в худшую сторону. Теперь, по мнению дипломата, для России Финляндия является враждебным государством.
При этом Ульянов подчеркнул, что в случаи эскалации между Россией и НАТО, Финляндия пострадает первой, так как ее граница прилегает к РФ.
«Они жили спокойно и мирно и вдруг оказались между Россией и НАТО как член этого Альянса. Но поскольку они наши соседи, если, не дай Бог, будет какая-то эскалация, они первыми пострадают», — заявил он.
Стоит отметить, что это уже не первое заявление российского высокопоставленного дипломата, в котором он угрожает другим странам. После полномасштабного вторжения РФ в Украины он призывал к геноциду украинского народа и заявлял о необходимости «не щадить украинцев».
Напомним, в ГУР заявили, что прогнозы Буданова о заходе ВСУ в Крым, сбылись.