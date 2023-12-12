Общество

В компанії «Київстар» стався масштабний збій: як залишатись на зв’язку

В компанії «Київстар» підтверджують факт технічного збою у роботі оператора.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 12 декабря, 2023
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Вже є попередження про проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Київстар» та Дія.

«Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій», — говориться в повідомленні від «Київстар».

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Не виключено, що частина користувачів не зможуть скористатись послугами зв`язку та інтернет. На час усунення технічних складнощів, абонентам рекомендують користуватись можливостями послуги «національний роумінг».

«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», — додали в компанії.

Поки «Київстар» усуває проблеми, в Дії запропонували скористатися наступними порадами, як залишатись на зв’язку.

  • Відкрийте застосунок Дія, поки ви підʼєднані до домашнього WiFі, щоб ваші документи були завантажені.
  • Скористайтеся національним роумінгом. Це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити?

  1. Вимкнути автовибір мережі: на Android: Налаштування — Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор; на iOS: Параметри — Стільникові дані — Вибір мережі.
  2. Знайти та вибрати зі списку доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL;
  3. Якщо не виходить підключитись до обраної мережі, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу;
  4. Перевірити роботу мережі шляхом зателефонувати/відправити SMS.

Раніше стало відомо, чи будуть у українців додаткові вихідні на свята.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 12 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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