Общество

Українські партизани проникли на ще один військовий об’єкт окупантів в Криму

Представник військово-партизанського руху «АТЕШ» потрапив на територію 56 гвардійського десантно-штурмового полку окупантів в захопленій ворогом Феодосії.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 12 декабря, 2023
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Агенту вдалось зібрати дані про особовий склад частини, техніки та озброєння. Раніше партизани пробралися на територію військової частини 80393 у цьому ж місті.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на повідомлення руху «АТЕШ» в Telegram.

Як повідомляється, гелікоптери, які потрапили в кадр, активно використовуються для евакуації поранених окупантів.

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«Згідно з нашими джерелами, через інтенсивні бої полк зазнає великих втрат серед особового складу, у тому числі в ході погано організованих штурмів», — зазначили партизани.

В «АТЕШ»додали, що через великі втрати командування окупантів проводять поповнення особового складу ув’язненими. Такий контингент військовослужбовців сильно підриває дисципліну у підрозділі, що в свою чергу викликає невдоволення насамперед командирів на місцях.

«Надалі будемо більше працювати з особовим складом цього підрозділу. Усю зібрану інформацію буде передано СОУ. Попри всі заяви окупантів наших агентів, стає все більше», — йдеться в повідомленні.

Варто нагадати, що «АТЕШ» («Вогонь») — військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії. Він був створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок повномасштабного російського військового вторгнення.

Раніше повідомлялось, що у росіян будуть забирати паспорти.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 16 часов agoОбновлено: 12 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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