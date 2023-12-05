Бывший режиссер «Ералаша» поехал на войну в Украину прямо из тюрьмы

Российские оккупанты продолжают утилизировать в Украине разнообразный биомусор, которым так богата русская земля и культура. Например, известный российский режиссер Илья Белостоцкий, который когда-то принимал участие в создании «Ералаша», отправился на войну против Украины прямым ходом из колонии, где он отбывал строк наказания за развращение несовершеннолетнего мальчика.

Об этом пишет Первая линия со ссылкой на российское оппозиционное издание «Настоящее время».

Согласно данным издания, бывший режиссер еще 5 ноября сообщил, что подписал контракт с министерством обороны РФ. Он уверял, что хочет вернуть себе доброе имя и дать повод для гордости своим родным и близким.

«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку, и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи», — пафосно написал он.

Стоит напомнить, что Белостоцкого арестовали в ноябре 2020 года. Он был обвинен в совершении насильственных действий сексуального характера над ребенком до 14 лет, которые он, как сообщает следствие, совершил еще в ноябре 2018 года. В июле 2022 года экс-режиссера приговорили к 14 годам колонии строгого режима, однако позже обвинение было переквалифицировано и смягчен приговор. Его срок сократился до четырех с половиной лет.

Интересно, что российские пользователи не оценили поступка Белостоцкого и в комментариях начали насмехаться над его решением.

Напомним, Путин пригрозил Латвии из-за «притеснения» русскоязычных.