Хто власник ТРЦ Respublika Park у Києві?

Trafin входить до складу диверсифікованої групи компаній T&F Group, власником якої є родина Толстунових, котра вже декілька поколінь мешкає в Австрії.Керівний директор компанії Trafin — Василь Толстунов.

З моменту свого заснування у 2013 році, Trafin відзначилася інноваційним підходом до нерухомості та інвестицій, що зробило її одним із ключових гравців ринку.

Історія ТРЦ Respublika Park

Раніше ТРЦ Respublika Park був відомий як одна з найбільш довгоочікуваних довгобудов української торгової нерухомості.

Зміна акціонерів ТРЦ Respublika Park стала кроком до його відродження. Після оформлення всіх необхідних документів новий власник активно взявся за добудову та реконцептуалізацію комплексу. В листопаді 2020 року ТРЦ отримала нове керівництво — його очолила Юлія Щаслива, яка має багаторічний досвід у сфері комерційної нерухомості.

Respublika Park — центр якісних розваг та шопінгу

У результаті, завдяки амбітній стратегії власника, ТРЦ Республіка Парк став одним одним із найбільших та найінноваційніших торгових центрів у Європі. Новий акціонер Республіка Парк вніс низку значущих змін у концепцію центру. Так, назва Respublika була адаптована до нового формату — Respublika Park. Одним із найяскравіших елементів перезапуску став інноваційний digital-парк Neopolis, розроблений спільно зі світовим лідером у сфері indoor-розваг, бельгійською компанією KCC. Цей парк, що розташований на площі 10 000 кв. м, містить понад 30 атракціонів різних типів, призначених для всіх вікових груп.

Respublika Park — це не просто торгово-розважальний центр, а справжнє місто в місті. Загальна площа цього унікального об’єкта становить 300 000 квадратних метрів, а орендна площа — 135 000 квадратних метрів. Розташований за адресою вул. Кільцева дорога, 1, Respublika Park став інноваційним центром привабливих можливостей для розваг, торгівлі та відпочинку.

Однією з ключових переваг цього проєкту є унікальний громадський простір «Оазис» з парком рослин на площі 2000 квадратних метрів, яка створює атмосферу гармонії та відпочинку для відвідувачів. Інноваційний digital-парк розваг Neopolis, аеродинамічна труба заввишки близько 20 метрів та неймовірна кількість магазинів і ресторанів роблять Respublika Park справжнім епіцентром яскравих і незабутніх вражень у Києві.

Компанія Trafin, акціонер Respublika Park, продовжує вражати своєю інноваційністю та вмінням створювати проєкти, які перетворюються на важливі громадські центри сучасних міст. Їхня інвестиційна стратегія дозволяє створювати місця, де об’єднуються торгівля, розваги та культурні події, створюючи нові можливості для розвитку міського середовища та привертаючи десятки тисяч відвідувачів щодня.