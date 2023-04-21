У Київській області знайшли протитанкову міну рф на узбіччі

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В одному з сіл Київської області, який рік тому звільнили від окупантів, знайшли протитанкову міну рф. Небезпечний снаряд знайшли на узбіччі дороги. Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Telegram.

Протитанкову міну окупантів виявили у селі Липівка. Її установили на узбіччі центральної дороги населеного пункту.

Жителі села після виявлення міни звернулися до поліції. Сапери розмінували територію та перевірили вулицю на наявність інших небезпечних знахідок. На щастя, інших мін не знайшли.

Вкотре закликаю громадян, при виявленні будь-яких підозрілих предметів одразу набирайте 102.

По материалам: Подробности