Общество

Орбан обіцяє накласти вето на можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2023
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Орбан обіцяє накласти вето на можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна накладе вето на можливі санкції Європейського союзу проти російської ядерної енергетики.

Про це повідомляє Орбан в інтерв'ю угорському виданню Magyar Hirlap.

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За словами угорського прем'єра, ЄС планує запровадити нові санкції проти росії. І план "удару" щодо російської ядерної енергетики вже лежить на столі.

"Там, де це не зачіпає життєво важливих інтересів Угорщини, ми не перешкоджатимемо санкціям ЄС. Але щодо нафти, газу та атомної енергії, то на них Угорщина накладе вето", — сказав Орбан.

Крім того, угорський прем'єр знову заявив, що санкції, запроваджені проти росії, нібито не допомагають Україні звільнити свою територію.

"Брюссельські санкції не допомагають українцям, вони не змушують росіян відступати, але вони завдають нам страшної шкоди для Європи, для європейської економіки, у тому числі й для Угорщини", — стверджує Орбан.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 января, 2023
0 1 минута чтения
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