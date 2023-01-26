На Київ летіли 20 ракет різного типу, всі були знищені — КМВА

Вранці 26 січня російські окупанти випустили по Києву майже 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

В повітряному просторі Києва було зафіксовано біля 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Дякуємо ППО. На жаль, є жертви серед цивільного населення. Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували.

Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі.

На даний момент у столиці триває повітряна тривога. Вона пов'язана зі зльотом в Білорусі потенційного носія ракет "Кинджал" — винищувача Міг-31 та літака управління А-50.

По материалам: Подробности