Общество

Споживання зростає: в «Укренерго» розповіли про ситуацію зі світлом

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд agoОбновлено: 25 января, 2023
0 Менее минуты назад

Споживання зростає: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом

В Україні через похолодання збільшується споживання електроенергії. У зв'язку з цим, зростає й дефіцит потужності. Про це повідомляє "Укренерго".

З огляду зростання споживання збільшується і дефіцит потужності. При чому виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

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До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження вводять аварійні відключення.

До того ж, за останню добу через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Ремонтні роботи тривають там, де військові надали дозвіл.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд agoОбновлено: 25 января, 2023
0 Менее минуты назад
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