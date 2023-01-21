Общество

Резніков з авіабази «Рамштайн» анонсував «чудові новини» для військових

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 21 января, 2023
0 Менее минуты назад

Резніков з авіабази "Рамштайн" анонсував "чудові новини" для військових

Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" анонсував хороші новини для українських військових.

Про це повідомляє в Twitter глава оборонного відомства.

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Посадовець поділився фото з авіабази ВПС США у Німеччині, на якому показав чималу кількість шевронів наших підрозділів.

"Рамштайн-8" обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!", — зазначив Резніков.

При цьому міністр вказав, що українські шеврони на стенді авібази "Рамштайн" — "ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО".

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 минут agoОбновлено: 21 января, 2023
0 Менее минуты назад
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