Общество
Резніков з авіабази «Рамштайн» анонсував «чудові новини» для військових
Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" анонсував хороші новини для українських військових.
Про це повідомляє в Twitter глава оборонного відомства.
Посадовець поділився фото з авіабази ВПС США у Німеччині, на якому показав чималу кількість шевронів наших підрозділів.
"Рамштайн-8" обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!", — зазначив Резніков.
При цьому міністр вказав, що українські шеврони на стенді авібази "Рамштайн" — "ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО".
По материалам: Подробности