Резніков з авіабази «Рамштайн» анонсував «чудові новини» для військових

Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" анонсував хороші новини для українських військових.

Про це повідомляє в Twitter глава оборонного відомства.

Посадовець поділився фото з авіабази ВПС США у Німеччині, на якому показав чималу кількість шевронів наших підрозділів.

"Рамштайн-8" обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!", — зазначив Резніков.

При цьому міністр вказав, що українські шеврони на стенді авібази "Рамштайн" — "ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО".

По материалам: Подробности