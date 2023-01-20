Общество

Трагедія у Броварах: у Нацполіції розповіли деталі

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 20 января, 2023
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Трагедія у Броварах: у Нацполіції розповіли деталі

На борту гелікоптера, який 18 січня розбився у Броварах Київської області, було 10 осіб, семеро з них — це керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про це сказала речниця Нацполіції Мар’яна Рева під час брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ".

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"Наразі ми можемо говорити про 14 загиблих унаслідок авіакатастрофи, з них одна дитина — дівчинка 2017 року народження. На борту гелікоптера перебувало 10 осіб — троє це члени екіпажу, і семеро — це керівництво МВС. Зокрема, серед них — міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, та держсекретар Юрій Лубкович", — сказала Рева.

На борту також були присутні помічниця, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців і фотограф. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад
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