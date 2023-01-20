Європейський єврейський конгрес вимагає від лаврова вибачитися за слова про вирішення «російського питання»

Президент Європейського єврейського конгресу Аріель Музікант закликав главу МЗС росії сергія лаврова вибачитися та відкликати слова про прагнення США вирішити "російське питання". У Конгресі назвали заяву лаврова спотворенням пам'яті про Голокост.

Ми шоковані і вражені цим ганебним порівнянням, проведеним міністром Лавровим між діями коаліції демократичних країн та гітлерівським переслідуванням з вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту…

Це спотворення пам'яті про Голокост на самому базовому рівні, і ми закликаємо лаврова недвозначно вибачитися та відкликати ці коментарі.

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18 січня сергій лавров заявив, що США організували коаліцію з країн Європи для ведення війни з росією через Україну. За словами лаврова, так США хочуть вирішити "російське питання".

Російський дипломат також порівняв дії американської влади з діями Адольфа Гітлера щодо збирання коаліції для "остаточного вирішення єврейського питання".

Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения "российского вопроса".

Через ці слова в МЗС Канади викликали російського посла. У Білому домі цю заяву назвали образливою.

У травні лавров заявив, що єврейське походження президента України Володимира Зеленського не означає, що в Україні немає нацистів. Він також стверджував, що Адольф Гітлер мав єврейську кров. Після посла рф викликали до МЗС Ізраїлю для роз'яснень.

По материалам: Подробности