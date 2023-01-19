«Знищення» складу зі снарядами для HIMARS»: у рф визнали удар по Краматорську

Окупанти продовжують звітувати про "знищення" артилерійських ракетних комплексів HIMARS та снарядів для них. Цього разу "склад з боєприпасами" для них російські солдати "знайшли" у Краматорську Донецької області, який обстріляли 17 січня. Про це свідчить ведення міноборони рф 18 січня.

У районі міста Краматорськ знищено склад боєприпасів ЗСУ до реактивних систем залпового вогню "HIMARS" і "Град".

Нагадаємо, що вночі 17 січня російські окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. По місту ворог завдав двох ракетних ударів. Ракети атакували промислову зону.

По материалам: Подробности