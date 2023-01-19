Общество

«Знищення» складу зі снарядами для HIMARS»: у рф визнали удар по Краматорську

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад

"Знищення" складу зі снарядами для HIMARS": у рф визнали удар по Краматорську

Окупанти продовжують звітувати про "знищення" артилерійських ракетних комплексів HIMARS та снарядів для них. Цього разу "склад з боєприпасами" для них російські солдати "знайшли" у Краматорську Донецької області, який обстріляли 17 січня. Про це свідчить ведення міноборони рф 18 січня.

У районі міста Краматорськ знищено склад боєприпасів ЗСУ до реактивних систем залпового вогню "HIMARS" і "Град".

Материалы по теме

Нагадаємо, що вночі 17 січня російські окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині. По місту ворог завдав двох ракетних ударів. Ракети атакували промислову зону.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Перший молодик 2023 року: чого потрібно остерігатися

23 часа ago

Водохреща 2023: головні заборони 19 січня

1 день ago

Водохреща в Україні у 2023 році: головні прикмети свята

2 дня ago

Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані

2 дня ago
Back to top button