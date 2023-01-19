2023-й рік перемоги: онлайн-казино Cosmolot дає прогноз грального ринку в першому півріччі

Сервіс гемблінгових розваг, онлайн-казино Cosmolot, продовжить у новому році вдосконалення платформи, а також інтеграцію IT-технологій у сучасне дозвілля. Індустрія гемблінгу у 2023-му може стати провідним напрямом цифровізації на основі міжнародних технологій геймінгу.

Мобільний гемблінг за останні кілька років став нішею, де легальні оператори сприяють трансформації локального ринку та впровадженню сучасних трендів у ігровий процес користувачів. Нинішні реалії призвели гральний ритейл до зниження онлайн-трафіку, переформатування роботи під воєнний час, прийняття антикризових механізмів, що сприяють утриманню на плаву.

Зміни звичних операційних процесів та розвиток маркетингових рішень дозволили легальним операторам підтримувати український ринок та сплачувати мільярди ліцензійних зборів. Команда локального оператора онлайн-казино Cosmolot розробила інтерактивні платформи, які націлені на благодійні збори донатів, а також створило проєкти, що розвиваються, для підтримки українського IT-ринку.

Два роки легалізації показали, що гемблінг це не просто сфера розваг, а й повноцінний бізнес, який приносить прибуток до бюджету, підтримує країну в умовах війни, а також ніша, що виробляє, айти технологій.

"Українська гемблінг-індустрія в майбутньому може залучити шалені інвестиції, але головною умовою цього має стати прозора законодавча база та адекватне оподаткування", — наголосили в онлайн-казино Cosmolot.

Концентрація міжнародних фінтех-платформ в український ігровий простір стрімко зростає — онлайн-казино Cosmolot

Ігровий сегмент має безліч складових, адже за допомогою високих технологій клієнт отримує інноваційне дозвілля, а операційні механізми стають простішими. Сьогодні спостерігається максимальний потяг ринку до розвитку нових проєктів, адже це єдиний спосіб утримати мінімальну рентабельність та розвивати локальний бізнес.

Одним із таких кейсів можна вважати проєкт з корпоративно соціальної відповідальності українського онлайн-казино Cosmolot — онлайн-експо платформа Brave Inventors. Цифровий майданчик для розробників, який сприятиме реалізації сучасного озброєння для української армії.

Повертаючись до теми фінтех-платформ, можна сказати, що цей напрямок допоміг операторам спростити процес верифікації для своїх користувачів, а також полегшив поповнення віртуального гаманця. Безумовно, з початку повномасштабної війни росії проти України бізнес-процеси гемблінг сегменту змінилися, а головною метою стало вижити у важких економічних гойдалках.

“Складний досвід минулого року дав нам ще більше натхнення для реалізації нових проєктів, що наближатимуть перемогу України. Розвиток локального бізнесу дозволить у майбутньому створювати інноваційні продукти за принципом міжнародних технологій”, — вважають в онлайн-казино Cosmolot.

Повна ізоляція російського гемблінгу продовжується: онлайн-казино Cosmolot

Війна принесла багато горя до нашої країни, а також змусила мільйони українців об'єднатися задля досягнення спільної мети- Перемоги над ворогом. Весь проукраїнський гральний бізнес протягом 2022 року розповідав на міжнародному рівні про те, що відбувається за допомогою потужних рекламних кампаній. Яскравим прикладом можна назвати промо-акцію онлайн-казино Cosmolot під назвою "Рашистам пекло", яка є повноцінним проєктом компанії.

З кінця лютого відповідальні компанії почали залишати ринок агресора і водночас надавати підтримку Україні. Країна-терорист поступово занурюється в повну ізоляцію від цивілізованого суспільства, і гемблінг-індустрія не стала винятком.

“Токсичний ринок нікому не цікавий і вести свою діяльність там, де підтримують геноцид українського народу, і війну ніхто не бажає. Завдання всього світового суспільства ізолювати країну-терориста на всіх рівнях”, — коментують в онлайн-казино Cosmolot.

Відповідальна гра — фундамент сучасного гемблінгу: онлайн-казино Cosmolot

Легалізація грального бізнесу відчинила двері для українських операторів до європейських стандартів азарту. Основною метою реформи стала організація розваг, використовуючи відповідальні принципи гри.

Перезавантаження ринку дало чітке розуміння того, що гральна індустрія може існувати і функціонувати зовсім по новому, а гравці мають можливість отримувати інноваційний контент без ризику для себе. Онлайн-казино Cosmolot з початку своєї діяльності проводить інформування клієнта про відповідальний підхід, а також платформа гарантує клієнтам захист персональних даних та збереження власних коштів.

Відповідальний підхід, який був закладений у законодавчих нормах, дозволив створити здорову атмосферу гри всередині онлайн-платформ. Подальші трансформації гральної галузі можуть бути за умови доопрацювання законодавства, а також створення прогнозованого та обгрунтованого оподаткування для легального сегменту грального ринку.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

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