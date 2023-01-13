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День неприємностей та розчарувань: основні заборони у п’ятницю 13 травня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 января, 2023
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День неприємностей та розчарувань: основні заборони у п'ятницю 13 травня

П'ятниця 13 в 2023 році випадає у січні. У багатьох культурах така дата вважається містичною, негативною і мало не проклятою. Тому езотерики і астрологи щосили готуються до цього дня. Вони рекомендують уважніше стежити за словами та думками, щоб уникнути неприємностей.

Вважається, що число "13" — чортова дюжина. Згідно з давньою міфологією, саме 13-ого числа відьми та чаклуни збираються на шабаші. А ворожки стверджують, що в п'ятницю 13 концентрація енергій настільки потужна, що ви точно отримаєте відповідь на свої питання.

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Що не можна робити в п'ятницю 13

  • вирушати в подорожі;
  • здійснювати необдумані вчинки;
  • проводити важливі ділові зустрічі;
  • довго дивитися в дзеркало;
  • позичати гроші і робити дорогі покупки
  • стригти волосся та робити манікюр;
  • сильно веселитися в цей день — потойбічні сили захочуть налагодити баланс енергій і пошлють вам якісь неприємності;
  • висаджувати рослини.

Прикмети п'ятниці 13:

  • Не можна стригти нігті — побутує думка, що в цьому випадку можна скоротити собі тривалість життя.
  • Вважається, що будь-які слова та думки у п'ятницю 13 мають особливу силу та можуть миттєво реалізуватися.
  • Не варто розповідати свій сон в ніч проти п'ятниці 13 — кажуть, що тоді ви позбавите себе частини життєвих сил.
  • Краще уникати чужих чорних котів, адже з давніх-давен вважалося, що вони несуть погані вісті, але, якщо кішка все ж перебігла вам дорогу, рекомендується схрестити пальці та плюнути через ліве плече.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 13 января, 2023
0 1 минута чтения
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