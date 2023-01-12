У Німеччині розкритикували Макрона за допомогу Україні

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC.

Про це повідомляє Spiegel.

"Я не знаю, чому президент Франції пішов вперед", — сказав Клінгбайл.

За його словами, сигнал Україні й особливо росії "безумовно був би ще сильнішим", якби Німеччина, Франція та США оголосили про своє рішення з цього приводу одночасно.

По материалам: Подробности