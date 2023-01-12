Общество

У Німеччині розкритикували Макрона за допомогу Україні

Photo of Admin Admin Send an email 10 минут agoОбновлено: 12 января, 2023
0 Менее минуты назад

У Німеччині розкритикували Макрона за допомогу Україні

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC.

Про це повідомляє Spiegel.

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"Я не знаю, чому президент Франції пішов вперед", — сказав Клінгбайл.

За його словами, сигнал Україні й особливо росії "безумовно був би ще сильнішим", якби Німеччина, Франція та США оголосили про своє рішення з цього приводу одночасно.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 10 минут agoОбновлено: 12 января, 2023
0 Менее минуты назад
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