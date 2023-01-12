Общество
У Німеччині розкритикували Макрона за допомогу Україні
Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона за його дії щодо постачання Україні легких бойових танків AMX-10 RC.
Про це повідомляє Spiegel.
"Я не знаю, чому президент Франції пішов вперед", — сказав Клінгбайл.
За його словами, сигнал Україні й особливо росії "безумовно був би ще сильнішим", якби Німеччина, Франція та США оголосили про своє рішення з цього приводу одночасно.
По материалам: Подробности