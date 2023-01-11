Стало відомо, кого Рада позбавить мандатів

Верховна Рада розгляне невідкладно питання позбавлення депутатського мандату Віктора Медведчука та його поплічників. Указ про позбавлення його громадянства України також вже внесений у парламент.

Про це повідомляє у Twitter спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Указ президента про втрату громадянства Медведчуком і його посіпак вже у Раді. Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове позбавлення їх повноважень. І зробить це відповідно до вимог Конституції, а не свавільних забаганок тих чи інших груп. Продовження незабаром", — написав Стефанчук.

По материалам: Подробности