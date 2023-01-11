Общество

Стало відомо, кого Рада позбавить мандатів

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад

Стало відомо, кого Рада позбавить мандатів

Верховна Рада розгляне невідкладно питання позбавлення депутатського мандату Віктора Медведчука та його поплічників. Указ про позбавлення його громадянства України також вже внесений у парламент.

Про це повідомляє у Twitter спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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"Указ президента про втрату громадянства Медведчуком і його посіпак вже у Раді. Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове позбавлення їх повноважень. І зробить це відповідно до вимог Конституції, а не свавільних забаганок тих чи інших груп. Продовження незабаром", — написав Стефанчук.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад
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