Общество

Чи можуть вручати киянам повістки на вході в метро: відповідь КМВА

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад

Чи можуть вручати киянам повістки на вході в метро: відповідь КМВА

Повістку з’явитися у віськомат можуть вручити людині будь-де, законодавство чітко не регламентує точного місця.

Про це повідомляє керівник КМВА Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.

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"Законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці", — сказав Попко.

Також він наголосив, що повістка обов’язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки і мокру печатку. У ній має бути зазначено — дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися.

Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

У КМВА закликали киян довіряти лише перевіреній інформації від офіційних джерел.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад
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