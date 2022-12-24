Через обстріл і пошкодження припинила виробіток струму одна з електростанцій — Укренерго

Через обстріли та пошкодження обладнання на ранок суботи, 24 грудня, припинила виробіток одна з електростанцій. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

В енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні — там росія завдала нові артилерійські удари по прифронтових районах та пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури.

Там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово. Продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Нагадаємо, 15 листопада російська армія завдала наймасовішого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Рашисти випустили 96 крилатих ракет, 75 збила українська ППО.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що після восьми хвиль ракетних атак пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.

Російська ракетна атака вранці 16 грудня призвела до пошкодження дев'яти об'єктів генерації та обмежила виробництво атомних станцій.

По материалам: Подробности