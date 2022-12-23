Енергосистему України відновлюють по-новому: що буде зі світлом

Повноцінно відновити українську енергетичну систему можна буде лише до літа 2023 року. Однак за умови, що не буде нових російських ракетних обстрілів.

Таку оцінку ситуації зробив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.

За його словами, було вже дев'ять масованих атак по 70–100 ракет одночасно. А загалом — обстріли енергоінфраструктури відбуваються щоденно. росія б'є дронами з артилерії, зазначив посадовець.

Міністр каже, що зараз цифри дефіциту критичні, а єдиним способом покращити ситуацію є збільшення кількості протиповітряної оборони.

"Ми точно не хочемо відбудовувати те, як було, тобто мова йде про те, що ми не хочемо відновлювати те, що було старе. Ми хочемо зробити цю систему абсолютно новою. Тому що ми не маємо права відбудовувати просто по старому, як мінімум через те, що військові ризики нікуди не зникнуть навіть після нашої перемоги. Ми розуміємо, що будемо жити в тих мілітарних загрозах все своє життя. Тому ми маємо будувати енергосистему з розрахунку того, що в будь-який день по енергосистемі може бути завдано удару ракетою, артилерією…", — розповів Галущенко.

По материалам: Подробности