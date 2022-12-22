В Польщі назвали країни зі «списку російських цілей»

Польща та країни Балтії також перебувають у російському списку цілей. І якщо ми не зупинимо рф, є гарантія того, що війни продовжуватимуться.

Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в інтерв'ю RMF FM.

"У російському списку цілей також є Польща та країни Балтії. Ці амбіції, ненажерливий апетит російського тирана (Путіна — ред.), який хоче територіально контролювати найширшу частину земної кулі, з нашої точки зору виглядають ірраціональними", — заявив Яблонський.

Він акцентував, росія могла б ефективно використати економіку та дипломатію як важелі впливу, а не війну.

"Кожна розумна людина має дбати про мир у Європі. Ми не можемо завжди закривати очі на все це, якщо ми дозволимо росії перемогти, то це спровокує її подальші напади", — зазначив Яблонський.

По материалам: Подробности