Общество

На Херсонщині знайшли масове поховання мирних жителів

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

» src=»/wp-content/uploads/2022/12/99ad64764242d3e99c7a935ecdbd74a8.jpg» alt=»На Херсонщині знайшли масове поховання мирних жителів» width=»100%»/>

У Херсонській області в селі Правдине знайшли масове поховання мирних жителів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 мирних жителів, зокрема й дівчинка-підліток. Вони (росіяни — ред.) проігнорували четверту Женевську конвенцію, яка забороняє насильство щодо цивільних осіб. Вони просто вбивають.

Материалы по теме

Глава Міноборони повідомив, що лише у Харківській області після втечі окупантів знайшли тіла понад 500 мирних жителів, зокрема й дітей. Пошукові роботи тривають.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 21 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

У Києві відкриваються станції метро «Майдан Незалежності» та «Хрещатик»

2 дня ago

День Святого Миколая: красиві привітання зі святом

2 дня ago

Морози продовжуються: прогноз погоди в Україні на 19 грудня

3 дня ago

Запасаємося водою та заряджаємо гаджети: Україну чекає значний дефіцит електроенергії

3 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button