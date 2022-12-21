На Херсонщині знайшли масове поховання мирних жителів

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У Херсонській області в селі Правдине знайшли масове поховання мирних жителів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

30 листопада у селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 мирних жителів, зокрема й дівчинка-підліток. Вони (росіяни — ред.) проігнорували четверту Женевську конвенцію, яка забороняє насильство щодо цивільних осіб. Вони просто вбивають.

Глава Міноборони повідомив, що лише у Харківській області після втечі окупантів знайшли тіла понад 500 мирних жителів, зокрема й дітей. Пошукові роботи тривають.

По материалам: Подробности