Передача Україні ППО Patriot: Пентагон відповів на погрози росії

Заяви росії щодо неприпустимості надання Україні комплексів Patriot не вплинуть на рішення США щодо військової допомоги Києву.

Про це повідомляє представник Пентагону бригадного генерала Патрік Райдер під час брифінгу.

Він назвав іронічним те, що Москва виступає із погрозами щодо постачання ППО Україні.

"Я вважаю іронічним і дуже промовистим те, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда, здійснивши незаконне та неспровоковане вторгнення, що саме вони вирішили використати такі слова, як "провокація", щоб описувати оборонні системи, призначені для порятунку життів та захисту мирних жителів", — заявив він.

Нагадаємо, раніше телеканал СNN повідомляв про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.

По материалам: Подробности