Общество

У Херсоні припинили роботу ліфтів: у чому причина

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 14 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

У Херсоні припинили роботу ліфтів: у чому причина

В Херсоні через регулярні обстріли тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Про це повідомляється у Facebook-сторінку Херсонської міської ради.

Водночас наказ не поширюватиметься на медичні заклади. 

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У Херсоні тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Це стосується багатоповерхівок та громадських будівель, окрім медичних закладів. Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Зазначається, що через небезпечну ситуацію в місті та регулярні ворожі обстріли, наразі неможливо забезпечити технічне обслуговування та експлуатацію ліфтів.

Наказ діє до завершення воєнного стану або до видання наказу про втрату чинності даного наказу.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 40 минут agoОбновлено: 14 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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