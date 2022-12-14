Общество
У Херсоні припинили роботу ліфтів: у чому причина
В Херсоні через регулярні обстріли тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Про це повідомляється у Facebook-сторінку Херсонської міської ради.
Водночас наказ не поширюватиметься на медичні заклади.
У Херсоні тимчасово призупиняють роботу ліфтів. Це стосується багатоповерхівок та громадських будівель, окрім медичних закладів. Відповідний наказ підписала начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.
Зазначається, що через небезпечну ситуацію в місті та регулярні ворожі обстріли, наразі неможливо забезпечити технічне обслуговування та експлуатацію ліфтів.
Наказ діє до завершення воєнного стану або до видання наказу про втрату чинності даного наказу.
По материалам: Подробности