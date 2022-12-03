Общество
Переселенці зможуть отримати додаткові виплати
Деякі родини внутрішньо переміщених осіб в Україні можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the children.
Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції України.
Мова йде про осіб, які перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей.
Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.
По материалам: Подробности