Общество

Переселенці зможуть отримати додаткові виплати

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Переселенці зможуть отримати додаткові виплати

Деякі родини внутрішньо переміщених осіб в Україні можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA&Save the children.

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції України.

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Мова йде про осіб, які перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Чернівецької областей.

Прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або в особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.

Переселенці зможуть отримати додаткові виплати

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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