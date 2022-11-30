Українців чекають погодні «гойдалки» в останній день листопада

У середу, 30 листопада, опадів в Україні не передбачається. Місцями лише невеликий сніг та пориви вітру. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у більшості північних областей вночі невеликий сніг. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатському регіоні та на сході країни 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла.

По материалам: Подробности