Общество
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
Українські захисники за останню добу знищили ще 330 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали:
- особового складу — близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
- танків — 2886 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 5817 (+2) од,
- артилерійських систем — 1868 (+1) од,
- РСЗВ — 393 (+0) од,
- засоби ППО — 209 (+0) од,
- літаків — 278 (+0) од,
- гелікоптерів — 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1537 (+1),
- крилаті ракети — 480 (+0),
- кораблі/катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4371 (+3) од,
- спеціальна техніка — 161 (+0).
По материалам: Подробности