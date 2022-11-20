Общество

ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії

Українські захисники за останню добу знищили ще 330 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 84 тисячі своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника станом на 20 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків — 2886 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 5817 (+2) од,
  • артилерійських систем — 1868 (+1) од,
  • РСЗВ — 393 (+0) од,
  • засоби ППО — 209 (+0) од,
  • літаків — 278 (+0) од,
  • гелікоптерів — 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1537 (+1),
  • крилаті ракети — 480 (+0),
  • кораблі/катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4371 (+3) од,
  • спеціальна техніка — 161 (+0).

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 34 минуты agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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