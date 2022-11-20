ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 листопада для кожного знаку зодіака

Київ скувала жахлива ожеледиця: синоптики дали новий прогноз

У Херсоні з’явився «пам’ятник Залужному» (фото)

Скільки тіл загиблих знайдено на деокупованих територіях: відповідь генпрокурора

В ДТЕК спростували заклик до виїзду українців за кордон

Україну накриє мокрий сніг та дощ: прогноз погоди

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

У Зеленського відповіли на заклик розпочати діалог з росією

Сніг та ожеледиця: ДСНС попредила про небезпечну негоду в Україні