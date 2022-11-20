Общество

Жителям Херсонщини надходять СМС про гуманітарку: в ОВА звернулися до українців

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Жителям Херсонщини надходять СМС про гуманітарку: в ОВА звернулися до українців

Жителям деокупованих районів Херсонської області почали надходити СМС-повідомлення про одержання гуманітарної допомоги і грошових виплат, але адміністрація закликала бути уважними, щоб не потрапити до шахраїв. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Херсонська обласна військова адміністрація дійсно розсилає подібні повідомлення.

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Ми домовилися з операторами мобільного зв’язку про те, аби жителі звільненої Херсонської області отримували SMS-повідомлення з корисною інформацією. Це потрібно для інформування тих громадян, які тимчасово не мають доступу до інтернету.

Він закликав мешканців Херсона і області звертати увагу на відправника СМС-повідомлення.

Якщо це повідомлення надіслала Херсонська ОВА, то відправником буде зазначено: "ХОВА" (без жодних цифр і номерів). Якщо ви отримуєте повідомлення з невідомих телефонних номерів, в жодному разі не переходьте за посиланнями та не надавайте персональну інформацію, це можуть бути шахраї.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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