Общество

Мережу стабілізували: відключення світла у Києві знову за графіками

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Мережу стабілізували: відключення світла у Києві знову за графіками

У п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

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"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, їх треба шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.

"Споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту", — додали наостанок.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 19 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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