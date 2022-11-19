Мережу стабілізували: відключення світла у Києві знову за графіками

У п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, їх треба шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.

"Споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту", — додали наостанок.

По материалам: Подробности