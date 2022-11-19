Общество
Мережу стабілізували: відключення світла у Києві знову за графіками
У п'ятницю, 18 листопада, фахівцям вдалося збалансувати енергосистему, тому відключення електроенергії в Києві відбуватиметься за графіками.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, їх треба шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.
"Споживайте електроенергію помірно! Це ваша підтримка енергетичного фронту", — додали наостанок.
По материалам: Подробности