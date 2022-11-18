Вісім карет швидкої допомоги та гуманітарний вантаж передано Херсону від УПЦ та Фонду Вадима Новинського

До Херсона та Херсонської області, які багато місяців страждали від окупації, Фонд Вадима Новинського спільно з Українською Православною Церквою передав вісім автомобілів швидкої допомоги та гуманітарний вантаж. Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду.

Як повідомив директор Фонду Дмитро Сергєєв, у кожну машину додатково завантажені продукти харчування, дефібрилятори, складні та вакуумні ноші, а також медикаменти, яких зараз гостро потребують медики Херсонщини: знеболювальні, жарознижувальні препарати, антибіотики.

Ми передали разом зі швидкими 4 тонни продуктів, 500 буханців хліба, ліки. Звільнені Херсон та Херсонська область будуть найближчим часом у пріоритеті нашої уваги. Це завдання нам поставив фундатор Фонду Вадим Новинський. Ми перебуваємо на постійному зв'язку з Херсонською військовою адміністрацією, громадою Херсона. Розуміємо, яка допомога сьогодні необхідна насамперед, працюємо над майбутнім постачанням гуманітарних вантажів.

Очолив благодійну місію Управитель справами УПЦ митрополит Бориспільський та Броварський Антоній, він зазначив:

Ми вирушили до нещодавно звільненого Херсона з благословення Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Щодня ми молимося, щоб Господь зміцнив кожного українця. Всі ми, як патріоти своєї Батьківщини, трудимося кожен на своєму місці для того, щоб швидше запанував мир у нашій державі. І ця невелика допомога, яка сьогодні буде передана Херсону, — гадаю, є свідченням внутрішнього болю, який є у кожного з нас — кожного священника, кожного мирянина Української Православної Церкви.

Зустрівши гуманітарну місію, головлікар Білозерської центральної районної лікарні Дмитро Доманський подякував меценатам:

Це вкрай необхідна і надважлива у цей час допомога для нас. Ви знаєте, що в Херсоні щойно припинилася окупація, і на жаль, багато машин швидкої було вивезено з нашої території. При цьому дуже багато людей залишилося в місті, і вони потребують нашої допомоги. Отже, таке оновлення автопарку швидких це дуже вагома допомога нам. Українська Православна Церква — це Церква українського народу. Добре, що в цей лихоліття ми об'єднуємося. Нехай Господь береже, допомагає вам у ваших трудах!

Як раніше повідомляли ЗМІ, Фонд Вадима Новинського разом з УПЦ реалізує один із найбільших в Україні проектів із забезпечення громад, які постраждали від бойових дій, спеціалізованим медичним транспортом. Вже передано 101 автомобіль швидкої медичної допомоги до різних регіонів країни.

В рамках іншого гуманітарного проекту Фонд разом з УПЦ відправили вже понад 65 тисяч продуктових наборів мешканцям населених пунктів України, які розташовані у прифронтовій зоні. З 24 лютого Вадим Новинський виділив на фінансування гуманітарних проектів та ініціатив понад 900 млн грн.

По материалам: Подробности