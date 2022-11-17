В Україні змінили правила перебування чоловіків за кордоном: кого торкнулося

В Україні на тлі загальної мобілізації населення і воєнного стану змінили правила перебування чоловіків за кордоном. Термін перебування водіїв за кордоном збільшено з 45 до 60 днів.

Такі зміни до Правил перетину держкордону ухвалив уряд.

Йдеться про постанову від 15 листопада 2022 року № 1285.

Відповідно до документа, під час воєнного стану можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження такої діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автотранспортом.

Пропуск за кордон відбуватиметься за наявності даних про особу у відповідній інформаційній системі, яку адмініструє "Укртрансбезпека".

По материалам: Подробности