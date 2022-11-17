Общество

Монастирський розповів про знайдені тіла замучених окупантами жителів Херсонської області

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
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Монастирський розповів про знайдені тіла замучених окупантами жителів Херсонської області

На нещодавно звільненій території в Херсонській області було виявлено понад 60 тіл загиблих громадян зі слідами тортур, закатованих російськими окупантами.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Чиновник зазначив, що зараз проводяться роботи з ексгумації у місцях поховань убитих загарбниками жителів регіону.

Як заявив Монастирський, наразі вже вдалося виявити 63 тіла на всій території Херсонської області, проте "ми маємо розуміти, що пошуки тільки почалися".

"Ми розуміємо, що місяці перебування російських орків не пройшли повз населені пункти та мирних громадян, а тому буде знайдено ще багато місць тортур і поховань жертв таких злочинів", — наголосив глава МВС.

Так, правоохоронцями вже було виявлено 11 місць, де росіяни утримували людей, із них 4 "мають ознаки катівень".

"Загалом порушено 436 кримінальних проваджень за ознаками воєнних злочинів", — поінформував Монастирський.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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