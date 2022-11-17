» src=»/wp-content/uploads/2022/11/8d1f41f1e714e84e5a4f7ac6e1f8488b.jpg» alt=»Михайло Діанов передав зібрані йому 3 млн грн дітям загиблих героїв "Азовсталі"» width=»100%»/>

Морський піхотинець Михайло Діанов передав зібрані йому 3 млн грн дітям загиблих героїв "Азовсталі". Гроші підуть Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Кожний наступний давався все важче. Але я особисто знав що мене в дома чекає донька. Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв "Азовсталі".

Витрати на лікування Діанова взяв на себе футбольний клуб "Шахтар" Ріната Ахметова. Тому зібрані пожертвування на його лікування він вирішив віддавати іншим азовстальцям.

По материалам: Подробности