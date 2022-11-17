Общество

Михайло Діанов передав зібрані йому 3 млн грн дітям загиблих героїв «Азовсталі»

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
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Морський піхотинець Михайло Діанов передав зібрані йому 3 млн грн дітям загиблих героїв "Азовсталі". Гроші підуть Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Коли я був в полоні, ми рахували кожен день, як день, який наближає нас до волі. Це був єдиний шлях як не зійти з розуму або не впасти у відчай. Кожний наступний давався все важче. Але я особисто знав що мене в дома чекає донька. Але є й ті діти, які вже не побачать своїх батьків. Це найстрашніше. Ці гроші підуть дітям загиблих героїв "Азовсталі".

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Витрати на лікування Діанова взяв на себе футбольний клуб "Шахтар" Ріната Ахметова. Тому зібрані пожертвування на його лікування він вирішив віддавати іншим азовстальцям.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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